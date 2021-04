Von wegen Familienidylle: Alec und Hilaria Baldwin in der Krise

Die erzwungene Trennung war erfolgt, weil der Hollywoodstar an einem Projekt in Manhattan arbeitete. Die Corona-Restriktionen hätten es ihm nicht erlaubt, bei seiner Familie zu sein, hatte Baldwin kürzlich auf Instagram seine Lebensumstände erklärt. In einem Video hatte er verraten, dass er inmitten der Pandemie in einem "Gästehaus in der Nähe unseres Hauses" wohne. "Ich gehe nach New York und arbeite etwas und komme zurück und muss mich hier für ein paar Tage unter Quarantäne stellen", sagte er damals. "Es macht nicht viel Spaß."

Nachdem sein neuestes Filmprojekt wegen Corona unterbrochen wurde, ist der Schauspieler heimgekehrt. Das Wiedersehen mit seinen Liebsten soll für ihn allerdings ein kleiner Schock gewesen sein, wie der Insider nun berichtet.