Frischgebackene 6-fache Mama Hilaria Baldwin: Der Schein trügt

Erst vor wenigen Tagen verkündeten US-Schauspieler Alec Baldwin und seine Frau Hilaria überraschend, dass sie nur rund ein halbes Jahr nach der Geburt ihres fünften Kindes Eduardo wieder Eltern geworden sind. Die kleine Lucia, so der Name des jüngsten Baldwin-Nachwuchses - sei von ihren Geschwistern sehnlichst erwartet worden, hatte Hilaria wenig später auf Instagram geschrieben. Im November 2019 musste sie noch die zweite Fehlgeburt innerhalb von sieben Monaten erleiden.

Nicht so, wie es scheint

Auf ihrem neuesten Instagram-Foto sind alle Kinder zu sehen - doch ganz so entspannt, wie es auf dem Schnappschuss wirkt, ist das Leben in ihrer Großfamilie offenbar nicht immer. "Ich würde gerne sagen, dass meine Kinder immer so dasitzen, aber wir schauen Katzenvideos", so Hilaria zum Bild.