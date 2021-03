Alec Baldwin rastet gegenüber Kritikern aus: Rät, "die Klappe zu halten"

Das People-Magazin hatte wenig später berichtet, dass die kleine Lucia - so der Name des jüngsten Baldwin-Nachwuches - per Leihmutter zur Welt kam. Die frischgebackenen Eltern wollen bislang selbst aber keine weiteren Details über die Umstände der Geburt ihrer Tochter preisgeben.

Keine Auskunft

Offenbar zum Unmut einiger Fans, die in den Sozialen Medien anprangern, dass die Baldwins zwar gerne Familien-Fotos posten, aber schweigen, wenn es um vertiefende Hintergründe geht. Mehreren Medienberichten zufolge soll Baldwin die Diskussion auf Instagram mit einem knappen "Haltet verdammt nochmal die Klappe und kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten" kommentiert haben.

Von Twitter hat sich Alec Baldwin kürzlich bereits gänzlich zurückgezogen und dabei die aktuelle Stimmung in den USA kritisiert. "Ich habe heute meinen Twitter-Account deaktiviert", sagte der 62-Jährige am Mittwoch in einem Video auf Instagram, wo er nach eigenen Angaben aktiv bleiben möchte. Ursache für seinen Twitter-Rückzug seien die Reaktionen auf einen Tweet gewesen. Man könne auf Twitter nicht ironisch sein, auch in den USA könne man das nicht mehr, kritisierte er.