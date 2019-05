Tochter von Alec Baldwin und Kim Basinger: "Ich habe sie gehasst"

Das Model wird in der Öffentlichkeit oft mit ihrer berühmten Mutter Kim Basinger verglichen. Auch Basinger arbeitete in den 1970er.Jahren als Model, bevor sie in den 80ern begann, an ihrer Schauspielkarriere zu basteln.

Über Kim Basinger: "In der Pubertät habe ich sie gehasst"

"Die Leute vergleichen mich und meine Mutter ständig, aber ich denke, ich bin ich", sagte Ireland im RTL-Interview.

"Als ich noch jünger war, hatte ich noch gar kein Selbstbewusstsein. Aber meine Mutter hat es geschafft, dass ich heute an mich glaube. Wir sind wirklich beste Freunde und waren es immer. Außer in der Pubertät, da habe ich sie gehasst - nein, Scherz", scherzte das Model.