Alec Baldwin über schlimme Scheidung von Kim Basinger

So habe er enorm unter dem Sorgerechtsstreit mit Ex-Frau Kim Basinger (64) um seine Tochter Ireland (22) gelitten. Nach dem öffentlichen Rosenkrieg im Jahre 2002 war Ireland genau zwischen die Fronten der Eltern geraten. Dass der fünffache Vater mit den Auseinandersetzungen mit seiner Ex-Frau schwer zu kämpfen hatte, war ja hinlänglich bekannt. Dass Baldwin aber mehrfach daran dachte, sich das Leben zu nehmen nicht. Baldwin sei so mitgenommen gewesen, dass er tatsächlich über Suizid als Ausweg nachgedacht habe. Auf die Frage nach etwaigen Überlegungen antwortete er schonungslos ehrlich: "Ja. Ich habe in meinem Buch darüber berichtet." In dieser Zeit hatte Alec in seiner Verzweiflung sogar seine über alles geliebte Tochter am Telefon beschimpft, was schnell durch die internationalen Medien ging. Kim war damals als Mutter die Arme. Dass ein Vater aber ebenso unter der Trennung -und unter der Angst, sein Kind zu verlieren- leidet, an das denken leider die wenigsten.