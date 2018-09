Kim Basinger: Der Aufstieg und Fall einer Hollywood-Diva

Außenseiterin

Auch ihre Schüchternheit erwies sich nicht als hilfreich. Wer es in Hollywood schaffen will, muss laut Basinger networken – was ihr aber nicht liege. "Nach all den Jahren in Hollywood kenne ich noch immer nicht die Regisseure und Produzenten, die man heute kennen sollte", erzählte sie bereits 1994. "Ich bin nicht sehr sozial. Ich bin schüchtern."