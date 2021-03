Keine 6 Monate nach letzter Geburt: Hilaria Baldwin wurde heimlich wieder Mama

Der erneute Baby-Segen des Paares kommt unerwartet. Erst im November hatte Hilaria Baldwin in Bezug auf ihre Familienplanung gegenüber People erzählt, dass sie aufgrund der Corona-Pandemie das Gefühl habe "fertig" zu sein. Als sie gefragt habe, ob sie und Alec Baldwin vorhätten, ihre Familie zu erweitern, hatte die ehemalige Yoga-Lehrerin erklärt: "Jeder stellt mir diese Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe in der Vergangenheit gesagt, dass ich fertig sei, als ich noch nicht fertig war. Ich denke, im Moment bin ich so müde."

Die Ankündigung, erneut Eltern geworden zu sein, findet weniger als sechs Monate, nachdem die Baldwins ihren jüngsten Sohn Eduardo willkommen geheißen haben, statt - was zu Online-Spekulationen darüber führt, wie Hilaria Baldwin so bald wieder Mutter geworden ist.