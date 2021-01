Nach Herkunfts-Debatte um Hilaria: Alec Baldwin macht unerwarteten Schritt

"Debatte" spitzte sich zu

Etliche Nutzer in den sozialen Medien hatten ihr vorgeworfen, ihre Verbindung zu Spanien übertrieben zu haben. So war etwa in verschiedenen Medienberichten zu lesen, dass Hilaria Baldwin auf Mallorca geboren worden und Spanierin sei - dies habe sie nicht in die Welt gesetzt, sagt die Yogalehrerin nun in dem Instagram-Video. Reporter hätten sie missverstanden. "Meine Familie lebt heute jedoch dauerhaft in Spanien."