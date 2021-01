Alec Baldwin lebt "seit Monaten" getrennt von Frau und Kindern

Sie gehen lieber auf Nummer sicher: Aufgrund der Corona-Pandemie lebt Hollywoodstar Alec Baldwin getrennt von seiner Ehefrau Hilaria Baldwin und seinen Kindern. Wie Us Weekly in Berufung auf eine Quelle berichtet, soll der Schauspieler bereits "seit Monaten" in einem seperaten Haus in Quarantäne leben.

Alec Baldwin: Ohne Frau und Kinder in Quarantäne

Eine Ehekrise oder gar eine drohende Scheidung ist demnach nicht der Grund, wieso der 62-Jährige derzeit nicht mit seiner Familie zusammenwohnt.

Der Schauspieler soll ein Miethaus in Amagansett, New York, bewohnen, welches sich nur knapp 2 Kilometer vom Familienhaus der Baldwins in den Hamptons entfernt ist, so die New York Post. Die erzwungene Trennung erfolgte, weil Alec Baldwin an einem Projekt in Manhattan arbeite. Laut einem Insider würde der Schauspieler regelmäßig in die Stadt pendeln.