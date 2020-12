Spanische Herkunft gefälscht: Hilaria Baldwin in Erklärungsnot

"Ich wurde in Boston geboren und bin mit meiner Familie zwischen Massachusetts und Spanien aufgewachsen. Meine Eltern und Geschwister leben in Spanien und ich habe mich entschieden, hier in den USA zu leben. Wir feiern beide Kulturen in unserem Haus - Alec [Baldwin] und ich ziehen unsere Kinder zweisprachig auf, so wie ich aufgewachsen bin. Das ist mir sehr wichtig. Ich verstehe, dass meine Geschichte etwas anders ist, aber es ist meine und ich bin sehr stolz darauf", so die fünffache Mutter.

"Ethnisch gesehen bin ich eine Mischung aus vielen, vielen, vielen Dingen. Ich bin mit zwei Kulturen aufgewachsen, also ist es wirklich so einfach", erklärt Baldwin weiter.