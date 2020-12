Kryptisches Posting: Babynews bei Justin Bieber und Hailey Baldwin?

Erwarten Justin Bieber und seine Frau Hailey Baldwin etwa ein Baby? Fans spekulieren jedenfalls, dass das Paar schon bald ein Kind bekommen könnte. Grund für die Annahme ist ein Instagram-Posting des 26-jährigen Sängers. Bieber teilte ein Foto, auf dem er liebevoll Baldwins Hüfte umklammert und seine Frau innig küsst.

Biebers Instagram-Posting heizt Babygerüchte an

"Das sind Nächte, von denen ich nur träumen konnte. Wärt ihr gestern bei mir zu Hause gewesen, wüsstet ihr, was ich meine", schrieb der Musiker zu dem Foto, das nun in den sozialen Medien für Gerüchte sorgt. So mancher tippt darauf, dass das Model ein Baby erwarten könnte. "Sie ist schwanger", schreibt ein Nutzer beispielsweise unter das verliebte Foto des Paares. "Das war auch mein erster Gedanke", pflichtet ihm ein User bei.