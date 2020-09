Geheimniskrämerei: 9 Stars, die heimlich Babys bekommen haben

Jude Law und Philippa Coan

Mitte September 2020 verriet der britische Schauspieler (47, "Captain Marvel", "Sherlock Holmes") in der US-Talkshow "The Tonight Show" mit Moderator Jimmy Fallon, dass er zum sechsten Mal Vater geworden ist. Während der Corona-Pandemie habe er viel Zeit in seinem Garten verbracht, erzählte Law. "Oh, und außerdem haben wir ein Baby bekommen", fügte der Schauspieler lachend hinzu.