Prominente Schmutzfinke: Stars mit mangelnder Körperhygiene

So schön herausgeputzt, wie bei den diesjährigen Academy Awards, wo er für seine Darbietung in "Once Upon a Time... in Hollywood" mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, präsentiert sich Brad Pitt nicht immer. Zumindest verriet Eli Roth, Pitts "Inglourious Basterds"-Kollege gegenüber "People", dass Brad Pitt in Sachen Körperhygiene eher minimalistisch unterwegs ist. "Er erzählte uns, dass man nicht duschen sollte, wenn man schwitzt, es würde genügen, sich mit einem Feuchttuch die Achseln abzuwischen", plauderte Roth über Brad Pitt aus.