Hilaria Baldwin über 2. Baby in 6 Monaten: "Kinder wollten kleine Schwester"

In einem langen Instagram-Posting berichtet die 37-jährige Baldwin nun, dass sich ihre beiden Jüngsten "fast wie Zwillinge" anfühlen. Sohn Edu ist erst im vergangenen September geboren worden. "Wir lernen uns gerade kennen und sind dankbar für all die besonderen Engel, die dazu beigetragen haben, Lucia in die Welt zu bringen." Ob sie dabei auf eine Leihmutter anspielt, ließ Baldwin offen. Stattdessen thematisierte sie ihre Fehlgeburt im vierten Monat im Jahr 2019. Ihre Kinder hätten sich danach sehr eine kleine Schwester gewünscht.