Angelina Jolie in der Liebeskrise

Neben der Scheidung musste sich Jolie in den vergangenen Jahren auch von zwei Operationen erholen. Die Oscar-Preisträgerin hatte sich 2013 aus Angst vor Krebs die Brüste entfernen lassen, im März 2015 dann die Eierstöcke. Jolies Mutter, Großmutter und Tante waren an Krebs gestorben. Sie selbst trage einen Gendefekt in sich, der das Risiko für Brustkrebs auf 87 Prozent, das für Eierstockkrebs auf 50 Prozent erhöhe, sagte sie damals.

"Langsam fließt das Blut zurück in meinen Körper", erzählte Angelina Jolie der Vogue. "Ich bin noch nicht da. Ich bin noch nicht ganz angekommen. Aber ich hoffe, es bald zu sein. Ich plane es. Ich bin gerne älter. Ich fühle mich in meinen Vierzigern viel wohler als in meiner Jugend."