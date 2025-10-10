Nicole Kidman in erstem Interview nach Trennung: "Habe viel überlebt"

Kurz nachdem berichtet worden war, dass sich Keith Urban und Nicole Kidman scheiden lassen, lässt die Oscar-Preisträgerin mit einem Interview aufhorchen, in dem sie tief in ihre Seele blicken lässt.

Nicole Kidman: "Habe viel erlebt und viel überlebt"

"Während ich älter werde, möchte ich das, was ich gelernt habe, teilen und weitergeben", sagte sie gegenüber Harper’s Bazaar, als sie als globale Botschafterin für die japanische Kosmetikmarke Clé de Peau Beauté warb. "Ich habe viel gesehen, viel erlebt und viel überlebt", fuhr sie fort. "Ich möchte etwas von diesem Wissen, dieser Weisheit und allem, was ich gelernt habe, weitergeben."

Zu den positiven Aspekten des Älterwerdens zähle ihrer Meinung nach, dass es die "angesammelten Erfahrungen" seien, die ihr gezeigt hätten, dass sie auch die schweren Momente des Lebens durchstehen kann.