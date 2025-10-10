Nicole Kidman in erstem Interview nach Trennung: "Habe viel überlebt"
Kurz nachdem berichtet worden war, dass sich Keith Urban und Nicole Kidman scheiden lassen, lässt die Oscar-Preisträgerin mit einem Interview aufhorchen, in dem sie tief in ihre Seele blicken lässt.
Nicole Kidman: "Habe viel erlebt und viel überlebt"
"Während ich älter werde, möchte ich das, was ich gelernt habe, teilen und weitergeben", sagte sie gegenüber Harper’s Bazaar, als sie als globale Botschafterin für die japanische Kosmetikmarke Clé de Peau Beauté warb. "Ich habe viel gesehen, viel erlebt und viel überlebt", fuhr sie fort. "Ich möchte etwas von diesem Wissen, dieser Weisheit und allem, was ich gelernt habe, weitergeben."
Zu den positiven Aspekten des Älterwerdens zähle ihrer Meinung nach, dass es die "angesammelten Erfahrungen" seien, die ihr gezeigt hätten, dass sie auch die schweren Momente des Lebens durchstehen kann.
So sei sie in der Vergangenheit lange wegen ihrer Größe unsicher gewesen.
War wegen ihrer Größe unsicher
"Ich musste erst lernen, meine Größe wertzuschätzen", sagte die Schauspielerin im Interview. Jetzt sei sie glücklich damit und schätze die Vorteile: "Ich habe beim Essen so viel Spielraum, weil es mehr Platz gibt, wo es ansetzen kann."
Die 58-Jährige ("Babygirl", "Moulin Rouge") ist selbst, wie sie sagt, 1,80 Meter groß - genau wie ihre Schwester.
"Wir sind alle Riesen", so Kidman. Ihre beiden Töchter seien 1,78 Meter groß. "Ich habe damit gerungen, meine Hüfte nach unten gedreht und so getan, als wäre ich kleiner", erzählte sie. Aber heute ziehe sie ihre Schultern zurück und stehe aufrecht. Trotzdem fände es die Schauspielerin schön, "ein paar Inch kleiner zu sein und zu jemandem aufsehen zu können". Das gebe auch vor der Kamera einen besseren Winkel her.
