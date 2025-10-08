Amal Clooney schneidet Haare ab: "Hatte noch nie Frisur wie diese"

Noch vor wenigen Tagen hatte sich Menschenrechtsanwältin Amal Clooney in London mit ihrer charakteristischen Langhaarmähne präsentiert, die sie bereits seit Jahren trägt. Nun trägt sie ihre Haare etwas kürzer, wie ihr Frisör verrät.

Amal Clooneys Frisör über ihren neuen Haarschnitt

"Ich habe zwischen fünfzehn und zwanzig Zentimeter Haare abgeschnitten", erzählt Dimitris Giannetos gegenüber der Vogue. "Amal hat noch nie einen solchen Haarschnitt gehabt", versichert er.

Auch eine dezente Veränderung der Haarfarbe durfte sein. Wie der Promi-Stylist verrät, habe er die Haare von George Clooneys Frau kurz vor den Albie Awards 2025, die von dem Ehepaar ins Leben gerufen wurden, etwas dunkler gefärbt.