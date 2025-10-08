Peinlich-Moment auf Video: Meghan lacht stolperndes Model bei Fashion Week aus

Am Wochenende besuchte Herzogin Meghan die Fashion Show von Balenciaga in der Stadt der Liebe. Die Reise fand ohne ihren Ehemann Prinz Harry statt. Auf Instagram gab Meghan Einblicke in ihren Trip zur Fashion Week Paris. Wirbel um Video von Meghan bei Fashion Week Paris Ihr Social-Media-Auftritt wurde dabei zum PR-Desaster. Für Unverständnis sorgte der Umstand, dass sich Meghan in einem Video in einer Limousine nahe dem Unfallort ihrer Schwiegermutter Prinzessin Diana zeigte und eine lässige Pose an den Tag legte. Dazu mehr hier:

Jetzt sorgt ein weiteres Video von Herzogin Meghan in Paris für Kopfschütteln. Aufgezeichnet wurde die Szene, als sie am Samstag, dem 4. Oktober, in der ersten Reihe der Balenciaga-Show für Frühjahr/Sommer 2026 saß - und in Gelächter ausbrach, obwohl niemand sonst amüsiert zu sein schien. Lachte Meghan stolperndes Model aus? Auf Social Media wurde ein Clip veröffentlicht, in dem die 44-Jährige scheinbar ein Kichern nicht zurückhalten kann. Sie wendet sich an den Kreativdirektor bei Soho House Markus Anderson, der neben ihr sitzt, doch dessen Miene bleibt stoisch. Meghan scheint dies zu bemerken und bedeckt ihren Mund mit der Hand, vermutlich, damit die Zuschauer ihr Kichern nicht bemerken. Dann wendet sich Meghan mit ernstem Gesichtsausdruck wieder dem Geschehen auf dem Catwalk zu.

Dies veranlasste Social-Media-Nutzer zu der Frage, was genau Meghan zum Lachen gebracht hatte.

"Und warum lacht sie so! Über wen macht sie sich lustig?", will etwa jemand wissen. Lachte Meghan stolperndes Model aus? Die britische Presse versuchte indes, dem Vorfall auf die Spur zu gehen. Die Daily Mail und Express berichten, dass Prinz Harrys Ehefrau bei der Show über ein Model, das auf dem Runway gestolpert ist, gelacht haben soll. "Sie wirkte ein bisschen fehl am Platz in Paris, wenn ich ehrlich sein will. Sie schien ein wenig nervös zu sein", kommentierte Daily-Mail-Chefredakteurin Charlotte Griffiths Meghans Verhalten bei der Fashion Week gegenüber "GB News".