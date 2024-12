So sprechen die Fans "Bergdoktor" Hans Sigl an

Mittlerweile würden ihn die meisten Leute einfach nur noch mit "Mein einziger Freund" anreden.

Dieser Gag geht übrigens auf Mark Keller zurück, der Dr. Alexander Kahnweiler in der Serie spielt. "Bei irgendeinem Take nahm ich den Hörer ab und sagte spontan: 'Martin, mein einziger Freund.' Obwohl es nie so im Drehbuch stand, wurde der Spruch als Merkmal von Dr. Kahnweiler beibehalten", schreibt Keller in seiner Biografie "Überglück - Glaube fest daran, und es wird zu dir kommen."