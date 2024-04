„Bergdoktor“-Wirtshaus bei Maibaum-Unfall zertrümmert

Der idyllische Dorfplatz von Going am Wilden Kaiser ist den Fans der beliebten TV-Serie „Der Bergdoktor“ bestens bekannt. Dort sollte am Dienstag ein Maibaum aufgestellt werden. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es dabei zu einem folgenschweren Unfall. Offenbar ist ein Auslegerkran samt Maibaum umgestürzt.

Ein Haus direkt neben dem Gemeindeamt und der Dorfkirche, das in der Fernsehserie als das fiktive Wirtshaus „Wilder Kaiser“ dient, wurde dabei schwer beschädigt. „Das ganze Vordach wurde heruntergerissen. Es war schon ein ziemliches Chaos“, sagt Gerhard Wallner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Going.