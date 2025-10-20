Längst geschieden, sollen sich Sarah Ferguson und der in Ungnade gefallene Prinz Andrew nach wie vor sehr gut verstehen. Das Paar hatte sich 1992 getrennt und ließ sich vier Jahre später scheiden. Trotz Trennung wohnen die beiden immer noch zusammen in der Royal Lodge in Windsor. Auch sonst beweisen nach wie vor Zusammenhalt - auch jetzt, da sich die Yorks mit neuen Enthüllungen um ihre einstige Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein konfrontiert sehen.

Butler plaudert Details über Ehe der Yorks aus

Zudem sorgt ein neues Buch des ehemaligen Palast-Butlers mit dem Titel "The Royal Insider: My Life with the Queen, the King and Princess Diana", welches im September erschien, seit einigen Wochen für Aufsehen.

Darin gibt der ehemalige Angestellte der Königsfamilie, der in der Vergangenheit schon manch unliebsames Detail über die Royals enthüllt hat, zum Teil äußerst intime Informationen über die einstige Ehe des Herzogs und der Herzogin von York preis.

Paul Burrell arbeitetet viele Jahre für Diana - von 1987 bis zu ihrem tragischen Tod im Jahr 1997. Über die Königsfamilie weiß er daher so manches zu berichten.