Causa Epstein: Erste Auszüge aus Buch, das Prinz Andrew zu Fall bringen könnte

Es gab Zeiten im Vereinigten Königreich, da galt Prinz Andrew als das Lieblingskind der Queen. Heute, nach seinem beispiellosen Fall im Zuge des Skandals um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, ist der 65-Jährige zur größten Belastung für die britische Monarchie geworden. Unter neuem Druck ließ der jüngere Bruder von König Charles III. (76) nun vom Buckingham-Palast verkünden, seine Titel und Ehrungen nicht länger zu verwenden, darunter auch der Titel als Herzog von York. Ob das die Störgeräusche bei den britischen Royals letztendlich verhallen lässt? Wohl kaum: Bereits am Wochenende wurden Rufe laut, dem Königsbruder auch seinen Prinzentitel abzuerkennen - und gerade Thronfolger Prinz William (43) soll zunehmend die Geduld mit seinem in Ungnade gefallenen Onkel verlieren. Noch dazu werden am Dienstag die Memoiren des bekanntesten Opfers des Skandals veröffentlicht, was neuen Sprengstoff bieten dürfte. "Genug ist genug" Nach neuen mutmaßlichen Beweisen für die wohl tiefe Freundschaft zwischen Andrew und Epstein und kurz vor der Veröffentlichung der Memoiren von Virginia Roberts Giuffre hatte der Prinz am Freitagabend seine verbliebenen Titel und Ehrungen aufgegeben. "Nach Diskussionen" mit dem König und seiner Familie, steht in der offiziellen Mitteilung zwar.

Der Tenor diverser britischer Medien ist aber klar: Andrew musste verzichten und wurde zu dem Entschluss gedrängt - alternativ hätte der König den Schritt möglicherweise von oberster Stelle aus angeordnet. "Das war eindeutig nicht allein Prinz Andrews Entscheidung", analysierte der Sender Sky News. Vom ersten Satz der Mitteilung an werde kein Zweifel daran gelassen, dass Charles gesagt haben müsse: "Genug ist genug." Bericht: William plant rigoroses Vorgehen gegen seinen Onkel Charles soll mit dem Entschluss seines Bruders zufrieden sein - William dagegen ganz und gar nicht, wie die Sunday Times berichtete. Der Thronfolger ist sich demnach gewiss, dass das "Andrew-Problem" eines Tages auf seinem Tisch landen wird. William plant dem Bericht zufolge einen rabiaten Umgang mit Andrew, will ihn unter anderem von seiner künftigen Krönung und anderen öffentlichen wie privaten Anlässen ausschließen - und vom gänzlichen royalen Leben an sich. Der Kensington-Palast äußerte sich zu den Angaben nicht. Andrew weist alle Vorwürfe von sich Die gebürtige US-Amerikanerin Giuffre hatte Andrew vorgeworfen, sie als Minderjährige mehrmals sexuell missbraucht zu haben. Ihre Klage gegen den Prinzen endete 2022 in einem wohl millionenschweren Vergleich. Sie nahm sich im April im Alter von 41 Jahren das Leben.