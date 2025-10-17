König Charles steht vor "abscheulichem Dilemma"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Prinz Andrew könnte demnächst mit weiteren brisanten Behauptungen von seiner früheren Klägerin Virginia Giuffre in ihren posthumen Memoiren konfrontiert werden. Die königliche Expertin Jennie Bond glaubt, dass die Situation einen kritischen Punkt erreicht hat und König Charles III. zum Handeln zwingen könnte. Virginia Giuffre: Bald erscheinen Memoiren von Andrews Klägerin Giuffre hatte dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorgeworfen, sie als Sex-Sklavin missbraucht und sie als Minderjährige zum Sex an den britischen Prinzen Andrew weitergereicht zu haben. In einer Klage, die später erfolgte, gab Giuffre an, 2001 im Alter von 17 Jahren mehrfach vom Duke of York sexuell missbraucht worden zu sein. 2022 erzielte Andrew eine Einigung mit der Klägerin in der zivilrechtlichen Klage. Im April dieses Jahres ist Giuffre im Alter von 41 Jahren verstorben. Am 21. Oktober erscheinen ihre Memoiren mit dem Titel "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" (deutscher Titel "Nobody's Girl: Meine Geschichte von Missbrauch und dem Kampf um Gerechtigkeit").

Erste Auszüge aus den posthumen Buch wurden bereits veröffentlicht. Giuffre behauptet darin, dass der Duke of York sich "berechtigt" gefühlt habe, mit ihr intim zu werden. Andrew soll Sex mit ihr als sein "Geburtsrecht" bezeichnet haben. Sie schreibt auch, dass der Royal sich ihres Minderjährigen Alters bewusst gewesen sein soll. "`Meine Töchter sind nur ein bisschen jünger als du‘, sagte er mir und erklärte damit seine Genauigkeit", zitiert The Mirror aus den Memoiren.

Der Duke of York wurde wegen seiner Verwicklungen in den Missbrauchsskandal um Epstein von seinen Aufgaben für das Königshaus bereits vor Jahren entbunden. Auch seine militärischen Ehrentitel musste er abgeben. Die ehemalige BBC-Korrespondentin für königliche Angelegenheiten, Jennie Bond, ist nun der Meinung, dass sich möglicherweise durch die Veröffentlichung des brisanten Buches zu weiteren Schritten veranlasst sehen könnte. "Ich denke, die Dinge sind jetzt, nach den jüngsten Auszügen aus Virgina Giuffres Buch, so weit gekommen, dass die Öffentlichkeit eine weitere Show der Bestrafung für Andrew will", zitiert The Mirror die Adelsexpertin.