König Charles steht vor "abscheulichem Dilemma"
Zusammenfassung
- Virginia Giuffres posthume Memoiren enthalten neue Vorwürfe gegen Prinz Andrew im Epstein-Skandal.
- König Charles steht unter Druck, nach Veröffentlichung der Memoiren weitere Maßnahmen gegen Andrew zu ergreifen.
- Die Öffentlichkeit und Experten fordern zusätzliche Konsequenzen für Andrew, um das Ansehen der Monarchie zu schützen.
Prinz Andrew könnte demnächst mit weiteren brisanten Behauptungen von seiner früheren Klägerin Virginia Giuffre in ihren posthumen Memoiren konfrontiert werden. Die königliche Expertin Jennie Bond glaubt, dass die Situation einen kritischen Punkt erreicht hat und König Charles III. zum Handeln zwingen könnte.
Virginia Giuffre: Bald erscheinen Memoiren von Andrews Klägerin
Giuffre hatte dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorgeworfen, sie als Sex-Sklavin missbraucht und sie als Minderjährige zum Sex an den britischen Prinzen Andrew weitergereicht zu haben. In einer Klage, die später erfolgte, gab Giuffre an, 2001 im Alter von 17 Jahren mehrfach vom Duke of York sexuell missbraucht worden zu sein. 2022 erzielte Andrew eine Einigung mit der Klägerin in der zivilrechtlichen Klage. Im April dieses Jahres ist Giuffre im Alter von 41 Jahren verstorben. Am 21. Oktober erscheinen ihre Memoiren mit dem Titel "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" (deutscher Titel "Nobody's Girl: Meine Geschichte von Missbrauch und dem Kampf um Gerechtigkeit").
Erste Auszüge aus den posthumen Buch wurden bereits veröffentlicht. Giuffre behauptet darin, dass der Duke of York sich "berechtigt" gefühlt habe, mit ihr intim zu werden. Andrew soll Sex mit ihr als sein "Geburtsrecht" bezeichnet haben.
Sie schreibt auch, dass der Royal sich ihres Minderjährigen Alters bewusst gewesen sein soll. "`Meine Töchter sind nur ein bisschen jünger als du‘, sagte er mir und erklärte damit seine Genauigkeit", zitiert The Mirror aus den Memoiren.
Der Duke of York wurde wegen seiner Verwicklungen in den Missbrauchsskandal um Epstein von seinen Aufgaben für das Königshaus bereits vor Jahren entbunden. Auch seine militärischen Ehrentitel musste er abgeben.
Die ehemalige BBC-Korrespondentin für königliche Angelegenheiten, Jennie Bond, ist nun der Meinung, dass sich möglicherweise durch die Veröffentlichung des brisanten Buches zu weiteren Schritten veranlasst sehen könnte.
"Ich denke, die Dinge sind jetzt, nach den jüngsten Auszügen aus Virgina Giuffres Buch, so weit gekommen, dass die Öffentlichkeit eine weitere Show der Bestrafung für Andrew will", zitiert The Mirror die Adelsexpertin.
König Charles in Zwickmühle
"Es ist ein abscheuliches Dilemma für den König, aber Andrews Verbindung zu Epstein – der so schwere Ausbeutung junger Mädchen trieb – befleckt nun die Monarchie und all die gute Arbeit, die sie leistet. Es muss etwas getan werden. Ihm Jagdverbote usw. zu erteilen, wäre sicherlich eine weitere Demütigung. Aber ist das genug?", fragt sich Bond.
"Es scheint unmöglich, ihn aus der Royal Lodge zu drängen, aber aus dem Hosenbandorden könnte er sicherlich ausgeschlossen werden", fügte die Adels-Kennerin hinzu.
Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson waren nach dem Tod der Queen Mum im Jahr 2002 in deren Royal Lodge auf dem Gelände von Windsor Park, wo sie bis heute leben.
