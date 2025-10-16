Ehe-Aus bei Stehfests: Eifersuchtsdrama und neue Partner nach Trennung

Erst vor wenige Wochen wurde bekannt, dass sich Eric Stehfest und seine Ehefrau Edith getrennt haben. Eric und Edith Stehfest kein Paar mehr "Edith und ich haben uns getrennt", teilte Stehfest Ende September in einer Instagram-Story mit. Es handle sich um "eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt." Der Ex-Dschungelcamper betonte, dass er und Edith trotz Trennung weiterhin "ein Team" bleiben würden" - "allein schon für unsere Kinder. "Es war uns keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste", fügte Stehfest hinzu.

Neuer Freund? Edith hat laut Stehfest "viele neue Partner" Ganz so privat läuft die Trennung nicht ab. Erst vor wenigen Tagen beklagte sich Eric Stehfest in einem Interview mit RTL: "Edith hat seit geraumer Zeit ihren Spaß, und ich glaube, dass viele neue Partner an ihrer Seite sind. Das war auf jeden Fall schon mal krass so mitzukriegen für mich. Das musste ich auch erst mal verarbeiten." Dabei verriet der ehemalige GZSZ-Star aber auch, dass Edith trotz Beziehungs-Aus eifersüchtig auf ihn reagiere. "Obwohl sie es ja eigentlich nichts mehr angeht", fügte er hinzu.