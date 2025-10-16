Ehe-Aus bei Stehfests: Eifersuchtsdrama und neue Partner nach Trennung
Erst vor wenige Wochen wurde bekannt, dass sich Eric Stehfest und seine Ehefrau Edith getrennt haben.
Eric und Edith Stehfest kein Paar mehr
"Edith und ich haben uns getrennt", teilte Stehfest Ende September in einer Instagram-Story mit. Es handle sich um "eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt."
Der Ex-Dschungelcamper betonte, dass er und Edith trotz Trennung weiterhin "ein Team" bleiben würden" - "allein schon für unsere Kinder. "Es war uns keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste", fügte Stehfest hinzu.
Neuer Freund? Edith hat laut Stehfest "viele neue Partner"
Ganz so privat läuft die Trennung nicht ab.
Erst vor wenigen Tagen beklagte sich Eric Stehfest in einem Interview mit RTL: "Edith hat seit geraumer Zeit ihren Spaß, und ich glaube, dass viele neue Partner an ihrer Seite sind. Das war auf jeden Fall schon mal krass so mitzukriegen für mich. Das musste ich auch erst mal verarbeiten."
Dabei verriet der ehemalige GZSZ-Star aber auch, dass Edith trotz Beziehungs-Aus eifersüchtig auf ihn reagiere. "Obwohl sie es ja eigentlich nichts mehr angeht", fügte er hinzu.
Zuletzt sorgte Edith mit einem Foto von einem unbekannten Mann auf Instagram für Spekulationen. Sie teilte ein Schwarz-Weiß-Foto von dem Unbekannten in einer Story. Dazu schrieb die 30-Jährige das Wort "Meins" - was Gerüchte um eine mögliche neue Beziehung anheizte.
Edith Stehfest war es daraufhin ein Anliegen, noch einmal klarzustellen, dass sie und Eric kein Liebespaar mehr sind.
"Für alle zur Erinnerung, bereits November 2024 bin ich ausgezogen. Wir sind schon lange kein Paar mehr. Die Trennung fand vor langer Zeit statt, wir haben es nur jetzt erst kommuniziert", teilte sie auf Instagram mit.
Im Gespräch mit der Bild-Zeitung hatte Eric Stehfest im September persönliche Details zum Trennungsgrund geteilt.
"Gefühle sind nicht weg, aber sie haben sich verändert"
"Die Gefühle sind nicht weg, aber sie haben sich verändert. Wir waren schon lange mehr beste Freunde als ein klassisches Paar", führte Stehfest gegenüber der Bild aus. Der deutsche Schauspieler und Autor leidet seit seiner Jugend an der psychischen Erkrankung paranoide Schizophrenie, wegen der er sich Oktober 2024 auch in eine Klinik einweisen ließ. Auch seine psychischen Probleme haben die Beziehung belastet.
"Gerade in meiner Akutphase mit der Depression war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben. Deshalb haben wir entschieden, getrennte Wege zu gehen", erklärte er jetzt gegenüber der deutschen Zeitung. Stehfest hatte die Sängerin und Edith Rücker 2015 geheiratet. 2016 wurden sie Eltern eines Sohnes, die gemeinsame Tochter kam 2021 zur Welt.
