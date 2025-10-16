Williams anzügliche Bemerkung bringt Kate bei Back-Challenge aus dem Konzept

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Während ihres Aufenthalts in Nordirland diese Woche absolvierten der Prinz und die Prinzessin von Wales an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gleich mehrere Termine. Unter anderem wurden sie auch zu einer Back-Challenge herausgefordert, welche William und Kate voll Tatendrang annahmen. Dabei wurde - einmal mehr - offensichtlich, was für ein dynamisches und humorvolles Duo die beiden sind. Prinz William machte eine freche Bemerkung nach der anderen und brachte seine Ehefrau beim gemeinsamen Backen fast durchgehend zum Lachen, wie The Mirror berichtet. Scherzkeks William bringt Kate beim Backen zum Lachen Höhepunkt von Williams und Kates Reise nach Nordirland war ein Ausflug zu Long Meadow Cider, einem preisgekrönten familiengeführten Bauernhof im Herzen der Grafschaft Armagh im nordirischen Orchard County.

Hier wurden William und Kate aufgefordert das nordirländische Nationalgericht Potato Apple Bread zu backen - eine herzhafte Kombination aus Kartoffeln und Äpfeln. Das Paar ließ sich nicht lange bitten und legte sich sogleich Schürzen an, um mit dem Schälen der Äpfel zu beginnen. Nachdem William seinen ersten Apfel zur Hälfte geschält hatte, wandte sich der Thronfolger laut Mirror an die Familie McKeever, die den Obstgarten betreibt. "Wenn wir jeden Apfel schälen, müsst ihr bald mithelfen. Wir werden noch eine Weile hier sein", scherzte er über seine bescheidenen Küchen-Skills. Pat McKeever schnitt daraufhin einen Apfel in Scheiben, um ihn den Teig zu legen. "Ich mag meinen dicken Apfel", witzelte er - woraufhin sich William einen frechen Kommentar nicht verkneifen konnte. "Man kriegt, was einem gegeben wurde", konterte er frivol, woraufhin Kate in Lachen ausbrach.