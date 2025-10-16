Williams anzügliche Bemerkung bringt Kate bei Back-Challenge aus dem Konzept
Zusammenfassung
- Prinz William und Prinzessin Kate absolvierten in Nordirland mehrere Termine an zwei Tagen.
- Bei einer Back-Challenge zeigten sie sich als humorvolles und dynamisches Duo, wobei William für viele Lacher sorgte.
- Der Höhepunkt ihres Besuchs war ein Ausflug zum preisgekrönten Long Meadow Cider Bauernhof in Armagh.
Während ihres Aufenthalts in Nordirland diese Woche absolvierten der Prinz und die Prinzessin von Wales an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gleich mehrere Termine. Unter anderem wurden sie auch zu einer Back-Challenge herausgefordert, welche William und Kate voll Tatendrang annahmen.
Dabei wurde - einmal mehr - offensichtlich, was für ein dynamisches und humorvolles Duo die beiden sind. Prinz William machte eine freche Bemerkung nach der anderen und brachte seine Ehefrau beim gemeinsamen Backen fast durchgehend zum Lachen, wie The Mirror berichtet.
Scherzkeks William bringt Kate beim Backen zum Lachen
Höhepunkt von Williams und Kates Reise nach Nordirland war ein Ausflug zu Long Meadow Cider, einem preisgekrönten familiengeführten Bauernhof im Herzen der Grafschaft Armagh im nordirischen Orchard County.
Hier wurden William und Kate aufgefordert das nordirländische Nationalgericht Potato Apple Bread zu backen - eine herzhafte Kombination aus Kartoffeln und Äpfeln.
Das Paar ließ sich nicht lange bitten und legte sich sogleich Schürzen an, um mit dem Schälen der Äpfel zu beginnen.
Nachdem William seinen ersten Apfel zur Hälfte geschält hatte, wandte sich der Thronfolger laut Mirror an die Familie McKeever, die den Obstgarten betreibt.
"Wenn wir jeden Apfel schälen, müsst ihr bald mithelfen. Wir werden noch eine Weile hier sein", scherzte er über seine bescheidenen Küchen-Skills.
Pat McKeever schnitt daraufhin einen Apfel in Scheiben, um ihn den Teig zu legen.
"Ich mag meinen dicken Apfel", witzelte er - woraufhin sich William einen frechen Kommentar nicht verkneifen konnte.
"Man kriegt, was einem gegeben wurde", konterte er frivol, woraufhin Kate in Lachen ausbrach.
Dann wandte sich Prinz William an seine Frau und trieb sie neckend zum Arbeiten an.
"Mach weiter!", forderte König Charles' Sohn Kate scherzend auf, was diese amüsierte.
Später machte sich das royale Duo daran, den Teig auszurollen. Aufgabe war es, eine runde Teigform zu erzielen. Ein Vorhaben, welches Prinz William aber nicht so richtig gelingen wollte.
"Ein Kreis?", kommentierte der dreifache Vater sein Werk. "Wenn du so schaust, sieht es aus wie ein Kreis. Das ist eine neue Variante" philosophierte er, bis man sich darauf einigte, dass sein Teig einem "rechteckigen Kreis" glich.
Kate schien das Ausrollen des Teiges wesentlich besser hinzubekommen als ihr Mann. Gleich beim ersten Versuch gelang ihr ein perfekter Kreis.
William zeigte sich erstaunt. "Wie kann das wie ein Kreis aussehen, wenn das hier ein Rechteck ist?", wunderte er sich - ganz zur Erheiterung seiner Frau.
Auf Social Media zeigte man sich entzückt über die lockere und humorvolle Art des zukünftigen Monarchen. "Er ist so lustig", stellte ein User fest, während ein anderer schwärmte: "Ich liebe die beiden. Sie sind so authentisch."
