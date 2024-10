Eric Stehfest: Wegen paranoider Schizophrenie in Psychiatrie

Der Schauspieler und Reality-TV-Star hat sich seiner Familie zuliebe in Behandlung gegeben. Sein geplanter Boxkampf am 9. November soll trotzdem stattfinden.

Man kennt Eric Stehfest aus den deutschen Soaps "Unter Uns" und "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", aber auch von seiner Teilnahme bei "Let's Dance" und "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Schon früh machte der heute 35-Jährige öffentlich, in der Vergangenheit schwer drogenabhängig (Crystal Meth) gewesen zu sein. In der Kindheit wurde er Opfer von Missbrauch. Jetzt sprach er aber erstmals über die Folgen dieser Schicksalsschläge: Stehfest leidet unter paranoider Schizophrenie. Aktuell befindet er sich deswegen in Behandlung.

"Bestehe aus 3 Ercis und alle leben in unterschiedlichen Realitäten" "Ich habe das schon seit meiner Jugend, aber erst jetzt habe ich mich dazu entschlossen, mir helfen zu lassen", verrät Stehfest in einem aktuellen Interview mit der Bild. Dass seine Vergangenheit zur Erkrankung führte, davon ist Stehfest überzeugt: "Jedes einschneidende Erlebnis kann bei einem Menschen dazu führen, dass sich ein Teil der Persönlichkeit abspaltet. Und bei mir gab es da einige." Paranoide Schizophrenie ist ein komplexes Krankheitsbild, eines der Symptome sind Wahnvorstellungen. Stehfest versucht, sein Leiden in Worte zu fassen: ""Nur bei meinen Kindern gibt es eine Realität und die ist voller bedingungsloser Liebe. Ansonsten bestehe ich aus drei Erics und alle leben in unterschiedlichen Realitäten. Einer dieser Erics hat zum Beispiel permanent Panik davor, dass etwas Schlimmes passiert. Denkt, dass überall nur Böses lauert. Ein anderer Eric erinnert sich nicht an schöne Momente! Er glaubt zum Beispiel, seine Ehefrau will ihn nur bloßstellen." Seit 2015 ist er mit Edith Stehfest (29) verheiratet, mit der er einen Sohn (8) und eine Tochter (3) hat.

"Familie vor der Zerstörung retten" Stehfests geliebte Familie ist auch der Hauptgrund, wieso er sich nach vielen Jahren endlich dazu entschloss, sich professionell Hilfe zu suchen. "Wenn's nach Edith gegangen wäre, wäre ich schon lange in der Klinik gewesen. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass sie mir helfen will. Ich bin jetzt in Therapie, weil ich meine Familie vor der Zerstörung retten will." Denn seine Krankheit hat klar seine "Ehe gefährdet", gibt Stehfest rückblickend zu. "Es hat viel Kraft gekostet." Aktuell besucht er jeden Tag von 7 bis 15 Uhr eine Klinik. Außerdem wurden ihm Medikamente verordnet. Diese sollen dafür sorgen, dass der Nervenbotenstoff Dopamin weniger ausgeschüttet wird. Dazu Stehfest: "Bei mir war der auf Wasserfall-Niveau. Und das kann zu Schizophrenie und Wahn führen." Sechs Wochen soll die Therapie dauern. Ein akuter Schub liege aber nicht vor, betont er in der Bild.

"Nicht mehr wegrennen!" Wieso aber hat sich Stehfest jetzt dazu entschlossen, öffentlich über eine Erkrankung zu sprechen? "Ich gehe damit jetzt an die Öffentlichkeit, weil sich sonst Menschen mit dieser Diagnose gar nicht zeigen", sagt er. Zudem schreibt er in einem ausführlichen Instagram-Post: "Menschen mit dieser Diagnose sprechen nur ganz selten darüber. Zumindest die, die in der Öffentlichkeit stehen. Oder standen. Denn tragischer Weise hält man jeden um sich herum für potenzielle Gefahr. Die Angst öffentlich bloßgestellt zu werden, vielleicht sogar verhaftet zu werden, für alle Fehler die man jemals gemacht hat, erdrückt einen." Stehfest versucht, positiv in die Zukunft zu blicken: "Ich möchte lieben, was ich liebe und behalten, was ich mir aufbaue. Das sehen, was wirklich vor mir steht. Menschen neu erleben, sie kennenlernen und bei ihnen bleiben können. Nicht mehr wegrennen." Trotz Schicksalsschläge hätte er aber "Glück" gehabt, ist Stehfest überzeugt: "Denn der wahre Eric, der sensible, lustige, warme, kindliche, lebhafte Eric, war und ist immer schon der Stärkste gewesen." Am 9. Nomber tritt Eric Stehfest im Rahmen des "Fame Fighting"-Wettkampfs gegen SixxPaxx-Stripper Marvin Manson an. Dafür trainiere er aktuell jeden Tag – trotz Therapie.