Matthew Perry: Seine emotionalen letzte Worte an seine Mutter

Gestern vor einem Jahr, am 28. Oktober 2023, wurde "Friends"-Star Matthew Perry tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden. Die Todesursache: die exzessive Einnahme des Betäubungsmittels Ketamin. Zwischen sechs- und achtmal täglich soll sich der Schauspieler zuletzt das Anästhetikum haben spritzen lassen. Perry wurde 54 Jahre alt.

In einem Interview erinnert sich Perry Mutter Suzanne Morrison (81) an das aufwühlende letzte Gespräch mit ihrem Sohn vor dessen Tod.

"Eine Vorahnung"

Im persönlichen Gespräch sei um eines von Perrys neuen Häusern gegangen, erzählt Morrison im Gepräch mit der NBC-Nachrichtensendung Today. Er wollte es ihr zeigen. Was sie aber vielmehr überraschte, war, dass Perry plötzlich sagte, wie sehr er seine Mutter liebe. "Er kam auf mich zu und sagte: 'Ich liebe dich so sehr, und ich bin so glücklich, jetzt mit dir zusammen zu sein.'" Morrison fügt hinzu: "Es war fast so, als wäre es eine Vorahnung oder so."

Die beiden hatten ein sehr inniges Verhältnis, telefonierten und texteten mehrmals wöchentlich miteinander. Trotzdem war solch ein Gefühlsausbruch für Perry ungewöhnlich, meint Morrison. "Damals habe ich nicht darüber nachgedacht, aber ich dachte: 'Wie lange ist es her, dass wir so ein Gespräch geführt haben?' Es ist Jahre her."