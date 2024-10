Wie Perry in seiner viel beachteten Autobiographie Friends, Lovers and the Big Terrible Thing erzählte, habe er sein gesamtes Leben lang mit einer schweren Drogen- und Alkoholsucht zu kämpfen gehabt, auch zahlreiche Entziehungskuren brachten nicht den gewünschten Erfolg. Perry litt sehr unter dieser Sucht, obendrein hatte er mit starken Depressionen zu kämpfen. Auch Freunde und Familie wussten von Perrys Problemen und wie wichtig es ihm war, über die Gefahr von Drogen und Alkohol aufzuklären, aber auch, anderen Süchtigen zu helfen. Um Matthew Perry zu ehren, gründeten seine jüngere Schwester Caitlin Morrison , seine Mutter Suzanne Morrison und Stiefvater Keith Morrison gemeinsam mit Perrys engem Freund Brian Murray sowie Expertin Cara Vaccarino die gemeinnützige Stiftung "The Matthew Perry Foundation of Canada" . Das erklärte Ziel: Drogensüchtigen Menschen zu helfen, clean zu werden.

"Habe das Gefühl, direkt neben Matthew zu sitzen"

"Die Arbeit, die ich jetzt mache, ist sehr egoistisch, weil ich das Gefühl habe, direkt neben Matthew zu sitzen und jeden Tag mit ihm an etwas zu arbeiten, das ihm wichtig war", sagt Caitlin in einem aktuellen Interview mit Hello!. "Ich habe das Glück, ihn die ganze Zeit über ganz, ganz nah in meinem Leben haben zu können, was wunderbar ist." Keith ergänzte: "Matthew wollte, dass man sich an ihn erinnert, weil er etwas getan hat, um suchtkranken Menschen zu helfen."

Die Stiftung hilft süchtigen Personen beispielsweise dabei, passende Therapien, Wohnmöglichkeiten und Arbeitsstellen zu finden. Zudem finanziert sie Forschungsprojekte zum Thema Heilmittel für "Substanzkonsumstörungen" und hilft bei der Vermittlung zwischen Forschung und Pharmaindustrie.

Wie wichtig Matthew Perry selbst diese Art von Arbeit gewesen ist, lässt ein Zitat von ihm auf der Homepage erahnen: "Sucht ist viel zu mächtig, als dass jemand sie alleine besiegen könnte. Aber gemeinsam können wir es Tag für Tag meistern." Und: "Wenn ich sterbe, möchte ich, dass die Hilfe für andere als Erstes erwähnt wird." Dass diese Hilfe für ihn einen größeren Stellenwert als sein "Friends"-Ruhm hatte, schrieb Perry auch bereits in seiner Autobiographie.