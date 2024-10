Matthew Perrys Tod: Mutter spricht über unheimliche Vorahnung

Matthew Perry war vergangenen Oktober tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Er wurde nur 54 Jahre alt.

Sie ist überzeugt davon, dass der Schauspieler vor seinem Tod eine Art Vorahnung hatte.

Perrys Mutter über Gespräch vor seinem Tod

"Er hat interessanterweise kurz vor seinem Tod eine Zeit durchgemacht, als er mir eines seiner neuen Häuser zeigte", erzählte Suzanne Morrison am Freitag in der "Today"-Show im Gespräch mit Savannah Guthrie.

"Er kam auf mich zu und sagte: 'Ich liebe dich so sehr und bin so glücklich, jetzt bei dir zu sein.' Es war fast so, als wäre es eine Vorahnung oder so etwas."

Sie habe damals "nicht viel von dem süßen Kommentar ihres Sohnes gehalten", obwohl er ihr etwas ungewöhnlich vorkam.

"'Wie lange ist es her, dass wir so ein Gespräch geführt haben? Es ist Jahre her'", erinnerte sich Morrison. "Ich glaube, da war etwas; 'Was ihm als nächstes zustoßen würde, war unvermeidlich und er spürte es sehr deutlich", erklärte seine Mutter. "Aber er sagte: 'Ich habe keine Angst mehr', und das machte mir Sorgen."