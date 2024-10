Sean "Diddy" Combs für Jamie Foxx' Spital-Aufenthalt verantwortlich?

Die vermeintlichen Zeugen hätten laut Page Six aber unterschiedliche Erinnerungen an die Worte des US-Stars. Während zwei von ihnen die Vorwürfe gegen Combs' anfeuern, stellt der dritte fest, Foxx hätte die kursierenden Gerüchte entschieden dementiert.

Anfang dieses Monats erzählte Kameramann, Produzent und Regisseur Choke No gegenüber "Comedy Hype", dass er zwei der drei Shows von Foxx besucht habe, die am 4., 5. und 6. Oktober im Alliance Theatre in Atlanta stattfanden.

Am 7. Oktober veröffentlichte "Comedy Hype" ein YouTube-Video, in dem Choke erzählte: "Jamie hat auf Netflix ein Special mit dem Titel 'What Had Happened Was' herausgebracht, und ich habe es aufgenommen. Das Aufnehmen dauerte drei Tage. Ich ging zur ersten Show. Ich war bei der letzten Show."