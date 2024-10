Keanu Reeves' unbekannte Karriere abseits des Filmgeschäfts

Reeves ist zudem ein begabter Musiker. Mit 23 Jahren lernte Reeves Bassgitarre und wurde später Mitglied in der 1991 gegründeten Grunge-Band "Dogstar", mit der er zwei Alben aufnahm. Die Band spielte unter anderem als Vorgruppe für Bon Jovi und wirkte in zwei Filmen mit.

Sein erstes Buch "Ode to Happiness" ("Ode an die Freude") erschien 2012. Seine Freundin, Künstlerin Alexandra Grant, hat einige Bilder zur Illustration beigetragen. Damals waren die beiden aber noch kein Paar.

2016 wurde das Buch "Shadows", erneut ein Gemeinschaftsprojekt von Grant und Reeves, veröffentlicht.

Am 23. Juli 2024 folgte das jüngste schriftstellerische Werk des "Matrix"-Stars: Den Roman "The Book of Elsewhere" hat Reeves gemeinsam mit dem vielfach prämierten Autor China Miéville geschrieben. Das Buch ist in deutscher Übersetzung mit dem Titel "Das Buch Anderswo" erschienen.