Keith Urbans Trick, um mit Nicole Kidmans erotischen S&M-Szenen klarzukommen

Nicole Kidman: Kontroverse Rolle in "Babygirl"

Nicole Kidman schlüpfte für den Film in die Rolle einer verheirateten Geschäftsfrau, die eine Affäre mit einem deutlich jüngeren Praktikanten eingeht. Antonio Banderas spielt Kidmans Ehemann. Harris Dickinson ihren Liebhaber.

Kidman fühlte sich eigenen Angaben zufolge von dem Projekt angezogen, weil es "ein Bereich war, in dem sie noch nie" in ihrer Karriere gewesen war. "Ich war als Schauspielerin immer auf der Suche", sagte sie. Sie frage sich in ihrem Beruf immer: "Was kann ich noch erforschen? Und das war eine Gegend, in der ich noch nie gewesen war."