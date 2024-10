Von Spice Girl zu Immobilienkönigin: Victoria Beckhams ehrgeiziger Plan für Miami

Das beachtliche Immobilien-Portfolio der Beckhams

Dem Herrenhaus in Miami wird der bisher größte Vermögenswert im bereits bedeutenden Immobilienportfolio der Beckhams nachgesagt.

Das Ehepaar besitzt bereits ein Stadthaus im Londoner Holland Park, einen Landsitz in den britischen Cotswolds und eine geräumige Fünf-Zimmer-Wohnung in Miami, die David und Victoria im Jahr 2020 für fast 20 Millionen im von Zaha Hadid entworfenen One Thousand Museum kauften.