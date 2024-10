Lügen & Täuschungen: Lopez' erster Mann nennt Combs als Scheidungsgrund

"Als Sony kam und ihr die Millionen zahlte, die sie bekam, war da 'Puffy', der einer der Produzenten mehrerer Tracks auf dem ersten Album 'On The 6' [Anmerking: Lopez' Debütalbum] sein sollte", sagte Noa. "Da begannen die Täuschung, die Lügen, die Trennung."

"Ich war in Los Angeles, um mein Restaurant zu eröffnen, und sie pendelte zwischen Miami und New York, um an dem Album zu arbeiten", erinnerte sich Noa in der spanischsprachigen Sendung. "Wenn es mir möglich war, kam ich zu ihr", sagte er. Doch die Beziehung auf Distanz sei der Anfang vom Ende gewesen. "Dort, in dieser Distanz, in dieser Trennung begann die Täuschung."

Ehe-Aus sabotierte Noas Karriere

An anderer Stelle im Interview behauptete Jennifer Lopez' erster Ehemann, dass das Scheitern der Ehe seine Karriere beeinträchtigt und seine Chancen auf mehrere Jobs negativ beeinflusst habe. "Ich habe Jennifer gefragt: 'Was habe ich dir angetan, dass du mich vor Gericht gebracht hast, dass du mich beschuldigt hast, dass du gelogen hast, dass du falsche Dinge über mich erfunden hast und dass du mehrere Unternehmen aufgerufen hast, mich rauszuwerfen und Fernsehsender dazu gebracht hast, mir keine Arbeit zu geben?'"