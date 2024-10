Jennifer Lopez ehrlich wie nie: Große Reue nach vier gescheiterten Ehen

"Ich kann mein Glück nicht bei anderen Menschen suchen", stellte Jennifer Lopez in ihrem ersten Interview nach der Trennung von Ben Affleck fest. "Ich muss das Glück in mir selbst haben."

Von 1997 bis 1998 war die Musikerin mit dem Kellner Ojani Noa und von 2001 bis 2003 mit dem Tänzer Cris Judd verheiratet. In den Nullerjahren verlobte sie sich mit Ben Affleck . Die Beziehung dominierte damals die Klatschpresse, endete aber nicht vor dem Traualtar, sondern mit einer Trennung. 2004 traute sich Lopez mit Sänger Marc Anthony , das ging zehn Jahre gut. Sie sind Eltern der Zwillinge Emme und Max .

Danach sah es so aus, als würde Lopez mit dem ehemaligen Baseballspieler Alex Rodriguez glücklich werden. Im April 2021 gaben die beiden aber nach anhaltenden Trennungsgerüchten bekannt, dass sie ihre Verlobung gelöst haben. Nur kurz darauf kam Lopez ihrem Ex Ben Affleck wieder näher. Doch auch dieses Mal sollte es nicht klappen: Nur zwei Jahre nach der Hochzeit reichte Jennifer Lopez die Scheidung von dem "Batman"-Star ein.

Lopez: Trennung war "genau das, was ich brauchte"

Single zu sein, sei "Neuland" für sie, gesteht sie im Gespräch mit Nikki Glaser. Es sei "einsam, unbekannt, beängstigend und traurig". Sie sei eine "Romantikerin", die "es liebt, in Beziehungen zu sein und mit jemandem alt zu werden". Sie habe nun jedoch begriffen, dass sie auch alleine glücklich sein kann.

Zwei Monate, nachdem sie die Scheidung von dem Schauspieler eingereicht hatte, stellt Lopez klar, dass sie ihre Entscheidung "keine Sekunde" bereue. Die 55-jährige Sängerin erklärte, dass die Trennung "genau das war, was sie brauchte".

Die vierte Scheidung scheint eine bittere Lektion für die Entertainerin zu sein.

"Hätte es früher lernen sollen"

"Ich denke mir: 'Danke, Gott.' Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Es tut mir leid, dass du mir das so oft antun musstest. Ich hätte es schon früher lernen sollen. Ich verstehe es." Ihre jüngste Erfahrung vergleicht J.Lo damit, "mit einem verdammten Vorschlaghammer richtig hart auf den Kopf geschlagen" zu werden. Oder als wäre ein Haus über ihr zusammengebrochen. Über die "romantische" Denkweise, die sie früher an den Tag legte, kann die Sängerin heute offenbar nur lachen. Die "alte Jennifer", die diese Dinge immer noch will, sei eine "blöde Schlampe". Sie habe ihre Lektion aber "endlich" gelernt. "Ich habe nur 30 Jahre gebraucht", scherzte sie - auch wenn sie nicht glaubt, dass sie bereits "alles herausgefunden" hat. Unerwartet ehrliche Worte des Musik-Stars, der sonst auf ein makelloses Image Wert legt.

Bereits im September wurde berichtet, die Trennung von Affleck würde ihr mehr abverlangen, als die Amerikanerin die Öffentlichkeit glauben ließ. Es hieß, der Popstar würde jeden guten Rat willkommen heißen, der ihr helfen könnte, den angekratzten Ruf zu retten. "Sie ist offen dafür, auf die neuen Stimmen ihrer Mitmenschen zu hören", zitierte Page Six einen Insider aus dem Umfeld der Schauspielerin und Sängerin. "Sie braucht Ratschläge von ein paar neuen Leuten, um eine neue Ebene hinzuzufügen."

Als sie heuer ihre geplante Sommertour absagte, erklärte J.Lo, sie nehme sich "eine Auszeit, um mit ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zusammen zu sein".

Das Umfeld der Sängerin soll sie schon länger dazu ermutigen, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Diejenigen, die der Superstar-Sängerin nahestehen, sollen ihres chaotischen Lebens langsam überdrüssig sein, sagte eine Quelle im September gegenüber Daily Mail: "Nach vier gescheiterten Ehen sind ihre Freunde der Meinung, dass sie einen Blick nach innen werfen und sich auf sich selbst konzentrieren sollte, anstatt darauf, was andere von ihr erwarten, um endlich herauszufinden, wer sie ist und was sie von ihrer Zukunft will."

Ein ungeschönter Rat, den Jennifer Lopez offenbar angenommen hat.