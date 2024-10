Ashton Kutcher: Einfluss toxischer Männlichkeit auf Erziehung seiner Kinder

Gefragt, was für sie der schwierigste Teil am Elternsein sei, gestand die Schauspielerin und zweifache Mutter Mila Kunis jetzt gegenüber Entertainment Tonight: "Ich mache mir Sorgen um meine Kinder. Ununterbrochen sorge ich mich." Ihr Ehemann Ashton Kutcher würde sie ständig ermahnen zu müssen, sich nicht immer das Worst-Case-Szenario vorzustellen.

Wie Kutcher seine Aufgaben als Vater angeht, hat er im September in einer Episode des "Throwbacks"-Podcasts verraten. Der 46-Jährige erklärte dabei, dass äußere Faktoren die Art und Weise beeinflusst haben, wie er seinen Sohn und seine Tochter erzieht.

Von den Podcast-Moderatoren Matt Leinart und Jerry Ferrara gefragt, wie er sich als Mädchenvater fühle, entgegnete er. "Ich weiß nicht, ob es damit gleichzusetzen ist, ein Mädchenvater zu sein oder damit, dass sie meine erste Tochter ist, aber als ich meine Tochter bekam, war ich so verliebt, wie noch nie zuvor in meinem Leben", erzählte Kutcher. "Und Mila und ich haben viel darüber gesprochen. Ich habe noch nie jemanden so sehr geliebt. Noch nie."

Kutcher, der Tochter Wyatt (9) und Sohn Dimitri (7) mit seiner Frau Mila Kunis teilt, gestand, dass er seinen Sohn und seine Tochter unterschiedlich behandelt.