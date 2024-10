Durch Skandal noch reicher geworden: Combs' unermessliches Vermögen

Eine Villa in Los Angeles, für die der Rapper einst 39 Millionen US-Dollar hinblätterte, wurde im März ebenfalls durchsucht.

Eine Wohnung in New York und ein Haus in den Hamptons hat Combs inzwischen verkauft, ebenso wie seine Villa in New Jersey. Der Musik-Mogul besaß einst auch ein großes Anwesen in Atlanta, das er 2007 für 1,3 Millionen Dollar verkaufte. Er besitzt aber immer noch ein Grundstück mit einem Teich in Fayetteville, Georgia, das er 1995 für 260.000 Dollar erwarb.

Kurz: Combs' fehlte es vor seiner Inhaftierung nicht an Luxus.

Und es scheint so, als könnten ihm seine rechtlichen Probleme auch noch einen finanziellen Zuwachs bescheren. Diddys Verhaftung mach ihn noch reicher Trotz der negativen Presse deuten Berichte darauf hin, dass "Diddys" Musik auf Streaming-Plattformen immer beliebter wird - was zu einem Anstieg der Einnahmen führt.