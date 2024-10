Freunde: Harry und Meghan fahren ab nun "zweigleisig"

Herzogin Meghan s Solo-Besuch bei einer Wohltätigkeits-Gala im LA Children's Hospital am Wochenende sei Teil ihres und Prinz Harrys neuen "zweigleisigen Ansatzes" gewesen, den die beiden künftig in Hinblick auf Veranstaltungen verfolgen wollen, behaupten Freunde der Sussexes laut People.

Während Harry im September unter anderem nach New York gejettet war, um beim Gipfel der Clinton Global Initiative teilzunehmen, beehrte seine Frau am Wochenende ohne die Begleitung ihres Ehemannes besagte Charity-Gala. Meghan und Harry sollen vorhaben, auch in Zukunft vermehrt alleine unterwegs zu sein.