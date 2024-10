Gala-Auftritt: Meghan bedient sich an Kates modischer Trick-Kiste

Aus alt mach neu: Meghan in upgecycletem Kleid

Dabei bediente sie sich eines Style-Tricks, für den eigentlich ihre Schwägerin Prinzessin Catherine bekannt ist. Kate hat im Zuge ihrer royalen Karriere den Ruf erworben, verhältnismäßig sparsam zu sein, wenn es um Mode geht. Dass sie gewisse Kleidungsstücke und Accessoires immer wieder trägt, hat ihr das Image beschert, eine wahre Recyling-Queen zu sein.

Zudem schwört Kate auf Upcycling, indem sie regelmäßig beweist, dass Outfits durch kleine Veränderungen ein neuer Schliff verliehen werden kann.

Meghan tat es am Sonntagabend der Princess of Walses gekonnt nach, denn das mohnrote Dress im Wert von 5.990 Dollar, welches sie bei der Veranstaltung präsentierte, hatte sie bei einer Gala im Jahr 2021 in New York City schon einmal ausgeführt.

Diesmal wurde nur ein kleines Detail an dem Kleid verändert - wodurch aber dem Outfit in Summe ein gänzlich neuer Look verliehen. Die Schleppe wurde entfernt, was die Silhouette des Kleides noch mehr betonte.