Neue Rangliste beliebtester Royals: Unwahrscheinliche Person brüskiert

Dieses Ergebnis käme laut express.co.uk vor allem angesichts der Tatsache überraschend, dass sie in diesem Jahr aufgrund von Charles' Krebsdiagnose mehr Verantwortung denn je übernommen und ihren Arbeitseinsatz im Namen der Krone gesteigert hat.

In der Zeit, in der König Charles und Prinzessin Kate aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten, springen Prinz William und Königin Camilla ein und übernehmen zahlreiche royale Termine. Zudem gilt sie als Charles' Fels in der Brandung und als seine wichtigste Stütze angesichts seiner Diagnose.

Königin musste sich Stellung hart erarbeiten

Für Camilla dürfte das neueste Umfrage-Ergebnis umso bitterer sein, weil sie sich ihren Respekt innerhalb der Royal Family hart erarbeiten.

"Die Idee, dass Camilla eine so prominente Rolle im britischen Leben spielen würde, wäre vor zwei Jahrzehnten noch undenkbar gewesen", meinte Autorin Kate Mansey in der Zeitung Times. Und die BBC schrieb mal über Camilla, nur wenige Frauen seien in der Öffentlichkeit so gekreuzigt worden wie Camilla Parker Bowles.

Etliche hatten ihr eine Mitschuld daran gegeben, dass Charles' Ehe mit Prinzessin Diana in die Brüche gegangen war. 1995 sagte Diana in einem Fernsehinterview: "Wir waren zu dritt in dieser Ehe, deswegen war es ein bisschen eng."

Charles und Camilla aber kannten sich schon, bevor sie andere Partner heirateten. Nach Charles' Scheidung dauerte es, bis sich die beiden öffentlich als Liebespaar zeigten. Der erste gemeinsame Auftritt liegt heute 25 Jahre zurück.

Am 28. Jänner 1999 verließen Charles und Camilla gemeinsam eine Feier im Londoner Hotel Ritz. Eine Aktion, die - wenn man Medienberichten glaubt - aufwendig geplant war. 2005 heirateten die beiden, im vergangenen Jahr wurde Camilla an Charles' Seite gekrönt. Die beiden kennen einander schon ein halbes Jahrhundert.