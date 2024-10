Carmen Geiss über Cora Schumacher: "Musste ihre Affären decken"

Mit dem öffentlichen Statement von David Schumacher wurde die öffentliche Schlammschlacht der Familie Schumacher auf ein neues trauriges Level gehoben. Nun mischt sich auch noch ein weiterer bekannter Name ein: Keine Geringere als Reality-Star Carmen Geiss veröffentlichte auf Instagram einen ausführlichen Post, in dem sie ganz klar Stellung bezieht. Sie stellt sich gegen Cora Schumacher und unterstützt somit Ralf und David.

"Manchmal frage ich mich, warum manche Menschen nicht einfach loslassen können", beginnt Geiss ihr Schreiben, bevor sie beginnt, gegen Cora Schumacher zu sticheln: "Die Familie Schumacher hat so viel durchgemacht, und obwohl Ralf seit fast zehn Jahren von Cora geschieden ist, lässt sie ihn einfach nicht in Ruhe. Ralf hat sich geoutet und lebt glücklich mit seinem Mann Etienne , aber anstatt Frieden zu finden, gibt es nur unnötiges Drama."

Und weiter: "Cora mischt sich in alles ein, sogar bis hin zu ihrem eigenen Sohn David, den sie jetzt anzeigt. Wie kann eine Mutter so etwas tun?"



Cora Schumacher kündigte am Wochenende an, sich aufgrund von Morddrohungen und Aufrufen zum Suizid vorerst aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Darauf ging Geiss aber in ihrem Statement nicht ein. Vielmehr legte sie den Fokus auf unterstützende Worte für David und Ralf:

"David hat in seinen jungen Jahren so viel durchgemacht und hat sich dennoch immer respektvoll geäußert, nie ein schlechtes Wort über seine Mutter verloren. Er hat versucht, Frieden zu finden und sich von dem Chaos zu distanzieren, das seine Mutter verursacht. Und doch, anstatt ihn zu unterstützen, hat sie seine Adresse öffentlich gemacht. Wie kann man so etwas seinem eigenen Kind antun?"