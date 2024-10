Cora Schumacher: Morddrohungen und Aufruf zum Suizid

Cora Schumacher zieht daraus nun persönliche Konsequenzen – und einen Schlusstrich: Aufgrund von Hassnachrichten, inklusive Morddrohungen und Aufruf zum Suizid, kündigte die 47-Jährige am 6. Oktober auf Instagram an, sich aus den sozialen Medien zurückziehen. Zumindest vorerst. Auch die Kommentarfunktion hat sie bereits deaktiviert, ihr Profilbild ist anonymisiert. "Diese Angriffe sind unerträglich", schrieb sie in einer Instagram-Story.

Vor wenigen Tagen meldete sich erstmals auch der gemeinsame 22-jährige Sohn (und ebenfalls Rennfahrer) David öffentlich zu Wort. In dem ausführlichen Statement stellt er sich klar auf die Seite seines Vaters. "Ich wollte mich zur familiären Angelegenheit nicht weiter äussern, da unsere privaten Themen in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben. Aber leider bekommt dies meine Mutter nicht geregelt", so der Beginn des Schreibens.

Und weiter: "Es ist daher nun an der Zeit, dem ein Ende zu setzen: Ich möchte, ehrlich gesagt, nur in Ruhe mein Leben leben und meine Ziele erreichen, ohne immer von den Medien über alles, was meine Mutter mir und meinem Vater vorwirft, angesprochen zu werden."

David Schumacher erzählt über erschreckende Vorfälle in seiner Kindheit mit seiner Mutter, über deren (angebliche) "mentalen Probleme". "Ich war so froh, dass Papa da war!", schreibt er unter anderem. Er selbst lehne einen Kontakt mit Cora Schumacher ab und richtet im Statement folgende klare Worte an sie: "Bitte lass uns doch endlich in Ruhe und unser Leben leben – wir lassen dich auch in Ruhe!"