Cora Schumacher äußert sich erstmals zum Outing ihres Ex-Mannes Ralf

"Ich fand es schön zu sehen, wie es in der Formel 1 funktioniert hat – nämlich mit extrem viel Respekt. Auch die Resonanz der Teamchefs, Fahrer und so weiter war sehr schön zu sehen", meinte Ralf Schumacher bei "Sky" in der Sendung "Hardenacke trifft…" über die Reaktionen auf sein Outing.

Er machte die Liebe zu Freund Étienne kürzlich mit einem Instagramposting öffentlich. "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau", so Sohn David dazu.