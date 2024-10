"Scheidungs"-Drama bei Kanye West und Censori laut Freunden "erbärmlich"

Lange hielt es nicht an, das Liebes-Glück von Kanye West und Bianca Censori . 2023 schlossen die beiden heimlich den Bund fürs Leben. Laut TMZ hat West Censori in einer privaten Zeremonie die ewige Liebe geschworen – zwei Jahre nach der Trennung und zwei Monate nach der offiziellen Scheidung von Kim Kardashian .

Jetzt wird berichtet, dass die Ehe von West und Censori vor dem Aus stehen soll. "Scheidung am Horizont", titelte etwa das für gewöhnlich gut informierte Promi-Portal TMZ am Montag (Ortszeit).

Doch nicht getrennt?

Die Daily Mail will nun bisher unbekannte Details zum aktuellen Beziehungsstand des Paares in Erfahrung gebracht haben. Die britische Zeitung berichtet, Censoris Freunde hätten das Gefühl, Kanye West und seine Frau hätten ihnen Lügen über den Stand ihrer Ehe erzählt, nachdem das Duo nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Trennungsgerüchte zusammen in Japan gesichtet worden war.

Censori soll behauptet haben, sie und West seien "auseinandergedriftet". Dass sie und West sich am Dienstag auffällig innig in Tokio zeigten, sorgte demnach für Verwirrung.

Das Paar war in Japan (wie gewohnt) im Partnerlook unterwegs. Die Daily Mail veröffentlichte ein Foto, auf dem West und seine Frau in Weiß gekleidet auf einer Rolltreppe stehen. Censori strahlt West an und tätschelt seinen Nacken (zu sehen hier). Von einer Krise scheint nicht die Spur.