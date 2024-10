"Wollten es nicht erklären": Clooney-Zwillinge stellen unangenehme Fragen

"Was ist 'berühmt'?": Clooney mit Frage überfordert

Doch wie alle Eltern stand auch der Filmstar kürzlich vor einer dieser kniffligen Fragen, die scheinbar nur Kinder stellen können.

In einem Interview mit E! News erzählte der 62-Jährige, dass selbst er überrascht war, als ihm Alexander und Ella eine Frage stellten, bei der es ihm die Worte verschlug. Clooney erinnerte sich an den Moment, als seine Kinder wissen wollten: "Was ist 'berühmt'?"

Wie der Schauspieler es ausdrückte, schien die Frage aus dem Nichts zu kommen, und weder er noch Amal waren bereit, ihren Kindern die Komplexität des Promi-Lebens zu erklären. "Wir wollten es nicht erklären", gab der "Oceans Eleven"-Star zu. Seine Kinder möchten er und Amal Clooney nämlich so bodenständig wie möglich erziehen - ob berühmt oder nicht.