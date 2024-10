"Alles, was ich in den letzten 25, 30 Jahren getan habe, in diesen unterschiedlichen herausfordernden Situationen, was kann ich verdammt noch mal tun, wenn ich nur alleine fliege. Was ist, wenn ich einfach frei bin?" sie fragte.

"Kann mein Glück nicht bei anderen Menschen suchen"

Nach dem groß inszenierten Liebes-Comeback mit ihrem früheren Verlobten Affleck und ihrer Scheidung nach nur zwei Jahren, zeigt sich JLo geläutert.