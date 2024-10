3 Meter tief auf Asphalt gestürzt: Blutung in Kopf bei Pia Tillmanns Sohn

Am 6. Oktober 2024 veröffentlichte die deutsche Influencerin Pia Tillmann in einer Instagram-Story ein rätselhaftes Statement: Sie und ihr Verlobter Zico Banach würden sich vorerst zurückziehen. Die Rede war von "familiären Gründen" und einem "unerwarteten Zwischenfall".

Pia Tillmann: Sohn konnte sich nicht mehr an Namen erinnern

Henry, der aus Tillmanns Ehe mit Steffen Donsbach stammt, ist gestürzt und musste ins Spital eingeliefert werden. Wie schlimm der Unfall war, offenbart die Influencerin jetzt auf Instagram. "Ihr Lieben", begann sie am Montag einen Brief an ihre Fans. "Wir haben gestern auf dem Rückweg [...] die Info bekommen, dass Henry mit dem [Rettungswagen] in die Kinderklinik gebracht wurde."