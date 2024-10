Kanye West und Bianca Censori: Scheidung des Skandal-Paares?

Neues Leben in Japan

Obwohl es seitens des (Ex-)-Paares noch keine offizielle Stellungnahme gibt, soll der Grund für die Scheidung Wests Plan sein, in Tokio, Japan, ein völlig neues Leben zu beginnen … und zwar ohne Censori. Anfang Oktober wurde der Rapper dort auch bereits gesichtet, als er in einem jamaikanischen Restaurant zu Mittag aß. Alleine. Allerdings: Am 20. September befand sich West auch in Tokio, damals war allerdings Censori an seiner Seite.