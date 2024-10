Drew Barrymore lässt sich in ihrer Talkshow auf Brustkrebs untersuchen

Oktober ist Brustkrebs-Monat. Während dieser vier Wochen wird die Krankheit verstärkt in den öffentlichen Fokus gerückt und über Prävention, aber auch Behandlung und aktuelle Forschungsergebnisse aufgeklärt.

Dem schließt sich auch Hollywood-Star Drew Barrymore an. In der jüngsten Ausgabe ihrer erfolgreichen Talkshow "The Drew Barrymore Show" zeigt sich die 49-Jährige verletzlicher denn je: Während der Show lässt sie eine Mammografie durchführen.

Zwei weibliche Fans durften "auf der Bühne" hautnah zusehen, um ihnen die Angst vor dieser wichtigen Früherkennungs-Maßnahme zu nehmen. Anwesend waren auch drei Frauen (etwa eine Ärztin und eine Röntgen-Assistentin), die allesamt Brustkrebs-Überlebende sind.