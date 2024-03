Drew Barrymore: Bin nicht mehr bereit, mich für Scheidung zu schämen

Schauspielerin Drew Barrymore ("Drei Engel für Charlie", "E.T. - Der Außerirdische") kam in ihrer "The Drew Barrymore Show" auf das Thema Scheidung zu sprechen und verriet dabei Privates.

"Ich habe mich so sehr geschämt. Und dann, ganz plötzlich, habe ich mir irgendwann gedacht: 'Ich bin nicht mehr bereit, mich so zu fühlen'. Und die Last fiel einfach von mir ab", so Barrymore über ihre Erfahrungen.

Scheidung betrachte sie nun als eine Möglichkeit, "das kostbarste Gut zu retten, das wir auf diesem Planeten haben, nämlich unsere Zeit". Trennung könne eben auch einen Neustart markieren. "Wenn man sich in einer Situation befindet, die nicht so funktioniert, wie man es sich erhofft und gewünscht hat, dann können wir das akzeptieren und unsere Lebensqualität verbessern, indem wir weiterziehen. Ich schäme mich nicht mehr für meine Scheidungen. Ich fühle mich völlig befreit", schildert die Schauspielerin. Von 2012 bis 2016 war Barrymore mit ihrem Schauspielkollegen Will Kopelman verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter: Olive und Frankie. In der Vergangenheit hat die 49-Jährige nach eigenen Worten auch eine offene Beziehung mit ihrem Schauspielerkollegen Luke Wilson geführt. "Wir gingen miteinander, aber ich glaube, er hat auch andere Leute gedatet", verriet sie im Jahr 2022 in ihrer Talkshow. "Es war eine offene Beziehung. Wir waren jung."

Hochzeit ausgeschlossen In der Show zu Gast war damals Hollywood-Star Kate Hudson ("Almost Famous"). Die beiden erinnerten sich gerade an ihr erstes Treffen ("Wir waren jung und wild"), bei dem auch Wilson nach Angaben der beiden dabei war. Hudson und Wilson arbeiteten damals an der Komödie "Alex & Emma" (2003). Hudson erwähnte dabei: "Ich habe das mit einem Wilson auch schon durch." Die Boulevardpresse hatte in den Nuller-Jahren über eine Beziehung Hudsons mit Owen Wilson spekuliert, dem Bruder von Luke Wilson. In "The Drew Barrymore Show" geht es um Liebe und Beziehungen. Gäste waren bisher unter anderem Cameron Diaz, Lucy Liu, Reese Witherspoon und Charlize Theron. Die Sendung läuft seit September 2020. Dass man für die Liebe eine Ehe eingehen muss, glaubt Barrymore nach eigener Aussage aber nicht mehr. "Ich werde nie mehr heiraten", erklärte sie 2020. Sie wolle einfach nicht, dass ihr Leben noch einmal so eng mit einem anderen verflochten werde. Barrymore war insgesamt dreimal verheiratet.